[아시아경제 문제원 기자] 한국도로공사 최근 집중호우로 피해를 입은 수재민들을 돕기 위해 임직원 급여로 마련된 성금 2억원을 기탁하기로 했다고 13일 밝혔다.

공사 관계자는 "갑작스러운 수해로 피해를 입은 수재민들에게 조금이나마 위로와 도움이 되길 바란다"며 "피해가 조속히 복구돼 일상으로 복귀할 수 있기를 기원한다"고 말했다.

성금 2억원은 임직원 급여를 모아 마련됐다. 공사는 희망브리지 전국재해구호협회에 성금을 기탁했다.

공사는 지난해에도 강원도 산불 피해 복구 지원을 위해 1억2000만원을 기부했으며, 올해 초에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 어려움을 겪는 국민들을 위해 1억원을 기부했다.

