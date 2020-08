안정호 대표, 코로나19·폭우 피해 농가 1억원 지원

[아시아경제 문혜원 기자]안정호 시몬스 침대 대표는 본사가 위치한 경기도 이천 지역에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 폭우로 피해를 입은 농가 지원에 나선다고 13일 밝혔다.

시몬스 침대는 코로나19와 함께 역대 최장기 장마와 집중호우까지 겹쳐 힘든 시간을 겪고 있는 이천 지역 수해 피해 농가를 격려하기 위해 약 1억원 상당의 지역 농산물(쌀, 복숭아 등)을 구매하고, 협력사에 전달할 계획이다.

안 대표는 “경기도 이천에 위치한 본사를 오가며 주변의 논, 복숭아밭 등 물에 잠긴 수해 현장을 보고 안타까움을 느꼈다”며 “이천시의 시민이자 이웃으로서 최근 연이은 폭우로 피해를 입은 농가에 조금이나마 도움이 되고자 농산물을 구매하여 주변과 나누기로 했다”고 말했다.

한편 안 대표는 코로나19가 급격히 확산되던 지난 3월 매출 타격을 입은 대리점주와 위탁판매대행자를 위해 총 10억원 규모의 유통점 지원책을 실시했다. 또 안 대표 본인 연봉을 반납해 재난지원금을 조성하고, 임직원 450여명에게 각 30만원씩 지급하기도 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr