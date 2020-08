홈플러스, '여름상품 창고대방출' 행사…최대 60% 할인

[아시아경제 임혜선 기자] 홈플러스는 각종 물놀이 용품, 캠핑 용품, 자동차 용품, 가전, 의류 등 여름 관련 상품을 한 데 모아 최대 60% 할인 판매하는 '여름상품 창고대방출' 행사를 연다.

13일부터 다음달 2일까지 진행되는 이번 행사는 여름 휴가를 떠나지 못한 소비자들이 보다 합리적인 가격으로 여름 시즌 상품을 구매할 수 있도록 지원하기 위해 기획됐다. 먼저 ▲펌프워터건S(4190원) ▲ 공기압축식 워터건 40CM(8900원) ▲레인보우 튜브(8900원) ▲빙글빙글 휠 튜브(1만1900원) ▲비치 매트(9900원) ▲아티나 부력 보조복 11종(1만4900~1만9900원) ▲아티나 아쿠아슈즈 40종(9900~1만2900원) 등 어린이는 물론 성인들까지 물놀이를 즐길 수 있는 상품을 모았다.

또한 최근 캠핑으로 휴가를 즐기는 사람들이 늘어남에 따라 캠핑 용품 80여 종을 최대 50% 할인 판매한다. 여름철에 입기 좋은 의류도 다양하게 선보인다. 연령대별 스윔웨어 50여 종을 최대 30% 할인 판매하며 비치타월, 바스타월, 후드가운 등 물놀이 용품까지 다양하게 구성해 약 1600 종의 상품을 할인가에 판매한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr