영등포구 유튜브 채널 ‘영구네’ 100만뷰 돌파한 까닭?

1년 4개월 만에 구독자 7000명 100만뷰 달성…쌍방향 소통창구 역할 기대... 다양한 형식과 내용 인기비결…스튜디오 틔움, 팟캐스트 운영도

[아시아경제 박종일 기자] “핵인싸 공무원이 들려주는 솔직한 공무원 이야기”, “지난 달 제 월급은 이만큼입니다”

영등포구(구청장 채현일)가 공직세계에 대한 정보를 공유하고 시청자와 즐겁고 친숙하게 소통하기 위해 운영하고 있는 유튜브 채널 ‘영구네’의 영상 내용이다.

최근 많은 지자체들이 앞다투어 유튜브 채널을 개설하며 온라인 홍보에 힘쏟고 있다.

영등포구는 지난해 4월 유튜브 채널 ‘영구네’를 처음 론칭한 이후 서울시 자치구 유튜브 채널 중 가장 활성화된 채널로 각광받고 있다.

구는 기존의 진지하고, 일방향 위주의 홍보 방식에서 벗어나 재미와 공감을 바탕으로 한 쌍방향 소통 채널을 만들고자 유튜브 ‘영구네’ 개설을 추진하게 됐다고 설명했다.

아울러 최신 트렌드를 구정 홍보에 반영해 영등포만의 차별화된 콘텐츠를 제작하고 구민 눈높이에 맞게 전달함으로써 공공기관의 보수적 이미지를 깨고 편안하고 효과적인 소통 창구의 마련을 위해 기획됐다고 덧붙였다.

‘영구네’라는 채널의 이름 또한 ‘영등포구청네’ 줄임말로 시청자에게 더욱 친근한 이미지로 다가가려는 마음을 담았다.

채현일 영등포구청장의 민선 7기 1주년을 맞아 개설된 ‘영구네’채널은 지난해 4월8일 첫 영상 업로드 후 약 1년 4개월 만에 구독자 7000명, 누적 조회수 100만 회 이상의 기록을 보유하게 됐다.

이는 서울시 내 25개 자치구가 운영하는 유튜브 채널의 평균 구독자 수인 1700명, 평균 조회수 40만 회와 비교해 약 3배나 높은 수치다.

‘영구네’는 크게 4가지의 테마로 ▲‘월급’, ‘직원복지’ 등 공직생활에 대한 궁금증을 풀어주는 ‘공뭔것들’ ▲영등포 명소와 핵심사업 현장을 직접 찾아 소개하는 ‘영구랑콜라보’ ▲‘코로나19 예방수칙’, ‘집콕생활법’ 등 주요시책을 콩트 형식으로 재미있게 풀어낸 ‘영구네캠페인’ ▲기타 지역 내 핫플레이스 소개, 코로나19 긴급지원 제도 소개 영상 등 주요현안에 대해 톡톡튀는 참신한 내용과 형식으로 구성됐다.

구는 올 4월 영상콘텐츠의 자체 제작이 가능한 ‘틔움스튜디오’를 구청 청사 내 개관한 바 있으며, 인터넷라디오 채널인 팟캐스트 ‘영구네 식탁’도 새롭게 단장해 운영하며 다양한 방식의 맞춤형 구정소식을 전하고 있다.

채현일 영등포구청장은 “영등포구 유튜브채널 ‘영구네’의 인기비결은 소소한 재미와 감동을 주는 다양한 형식과 내용”이라며 “앞으로 폭넓은 연령대의 출연진과 콘텐츠 발굴로 구민분들의 소통창구로 자리매김하도록 노력하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr