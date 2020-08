"정책 기대감 없다"…NHK, 아베 2차 정권 출범 후 최저 지지율

NHK 여론조사…지지율 34%로 전월대비 2%P 하락

[아시아경제 김민영 기자] 아베 신조 정부 지지율이 2차 내각 출범 이후 최저 수준으로 추락했다.

현지 NHK방송은 지난 8~10일 전국 18세 이상 남녀 1286명을 대상으로 여론조사를 한 결과 아베 내각 지지율은 34%로 지난달 조사와 비교해 2%포인트 하락했다고 11일 밝혔다.

조사 방법이 달라 단순 비교하기는 어렵지만 2012년 12월 2차 아베 내각 출범 이후 가장 낮은 지지율이라고 NHK는 보도했다.

아베 내각을 ‘지지하지 않는다’는 응답은 47%로 지난달 여론조사 때와 비교해 2%포인트 올랐다.

지지하지 않는 이유로는 ‘정책에 기대를 갖고 있지 않아서’가 58%로 가장 높았다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 관련해 정부가 재차 코로나19 긴급사태를 선언해야 한다는 응답이 57%에 달한 데 비해 선언할 필요가 없다는 28%에 그쳤다.

일본 정부의 ‘여행 가자’(고 투 트레블) 정책에 대해선 '일단 중지해야 한다'는 응답이 62%에 달했다. 일본 내 관광 활성화를 목적으로 하는 이 정책은 도쿄도를 제외하고 전역에서 진행 중이다.

야당이 코로나19 대응 등의 심의를 위해 요구한 임시국회 소집에 대해서는 '빨리 열어야 한다'는 응답이 72%에 이르렀다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr