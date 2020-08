롯데프리미엄아울렛 기흥점, 스크린 사격장 14일 개장

스포츠 사격 체험 및 체계적인 트레이닝 과정 수료 가능

오픈 기념 슈팅 대회 및 트레이닝 회원권 할인 등 이벤트 진행



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데프리미엄아울렛은 기흥점에 14일 유통업계 최초로 정통 스포츠사격을 스크린으로 즐길 수 있는 스크린 사격장 '슈팅코리아'를 연다고 11일 밝혔다.

스크린골프를 시작으로 국내 스크린 스포츠(가상스포츠) 시장은 야구, 승마, 사격 등 다양한 종목으로 확대되며 매년 성장해 나가고 있다. 스크린 사격장 ‘슈팅코리아’에서는 정확도는 물론 체력, 지구력, 스피드, 집중력 등 복합적인 능력이 요구되는 스포츠사격(Dynamic Shooting)'을 경험할 수 있다. 철저한 총기 안전수칙의 숙달을 기본으로 하며, 정밀 시뮬레이션 시스템을 통해 속사, 이동사격 등 체계적인 사격 트레이닝이 가능하다.

또한 특공대와 파병부대 의류로 유명한 밀리터리 콘셉트 아웃도어 브랜드 '하이퍼옵스'의 의류와 액세서리를 판매한다.

오픈 기념 행사로 15일에 슈팅 대회를 진행한다. 국제공인사격단체 회원 또는 관련 전문기관 종사자를 대상으로 사전 신청을 통해 접수하며, 우승자에게는 상품권 및 상품이 증정된다.

오픈 프로모션을 준비했다. 14일부터 한달 간 트레이닝 5회권을 60% 가량 할인한 20만원에 판매한다. 또한 사격이 생소한 일반 고객들에게 무료 체험 이벤트를 진행해 기준 스코어 달성 시 기념품을 증정한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr