마운티아, 윤계상과 '코로나 극복 응원' 영상 공개

[아시아경제 조유진 기자] 비와이엔블랙야크 관계사인 동진레저(대표 강주연)가 전개하는 아웃도어 컬처 브랜드 마운티아가 전속모델 윤계상과 함께한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 응원 영상을 공개했다.

이번에 공개한 영상에는 마운티아와 배우 윤계상이 코로나19 최전선에서 치료와 방역을 위해 고생하시는 모든 분들을 위해 응원하는 마음을 담았다.

영상에서 윤계상은 “올해 코로나 극복을 위해 매 순간 노심초사했던 마음부터 수많았던 노력까지 정말 고생 많으셨습니다”며, “우리 생활 속에서 서로 배려하고 조심하면서 함께 힘 모아 파이팅 해보는 건 어떨까요”라는 격려와 응원의 메시지를 전했다.

또 마스크를 착용하면서 “저도 생활 속에서 손 씻기와 마스크 착용을 열심히 실천하겠다”는 약속과 함께 생활 방역 수칙 실천에 적극적으로 앞장서는 모습도 보여줬다.

마운티아 관계자는 “생활 속 방역 수칙을 실천하는 등 모두가 각자의 방식으로 최선을 다해 코로나를 함께 이겨나가길 바란다”며, “마운티아도 장기화 되고 있는 코로나로 인해 고생하시는 모든 분들을 진심을 다해 응원하겠다”고 말했다.

한편, 윤계상이 함께한 이번 코로나 극복 응원 영상은 마운티아 공식 소셜네트워크서비스(SNS)와 유튜브 및 홈페이지에서 확인할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr