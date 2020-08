이마트, 기나긴 장마에 '피코크 밀키트' 매출 올라

장마 기간 밀키트 매출 82.7% 증가

매출1위는 ‘피코크 오뎅식당 부대찌개’

[아시아경제 이승진 기자] 유례없는 긴 장마에 외출을 자제하는 소비자들이 늘어나며 '밀키트' 매출도 크게 늘어난 것으로 나타났다.

이마트는 9일 지난달 1일부터 이달 6일까지 밀키트 매출이 82.7% 증가했고, 국물요리 밀키트의 매출 비중은 68%에 달한다고 밝혔다. 미리 손질된 식재료를 간단한 조리만으로 완성된 요리를 즐길 수 있어, 비 오는 날 외식 수요를 대체한 것으로 분석된다.

이마트가 판매하는 밀키트 상품 40여종의 매출을 분석한 결과, 국물 요리 밀키트가 10위 내 9품목을 차지했다. 특히, 재료 가짓수가 많고, 손질이 어려운 재료가 필요한 요리의 밀키트 상품의 선호도가 높았다.

매출 1위는 이마트가 올해 4월 의정부 부대찌개 고수의 맛집 ‘오뎅식당’과 협업해 출시한 ‘피코크 오뎅식당 부대찌개’다. ‘피코크 오뎅식당 부대찌개 ‘는 출시 이후 5만2000여개가 판매됐으며, 올해 상반기 밀키트 매출 1위를 기록했다.

이어 '피코크 의정부 부대찌개', '피코크 송탄식 부대찌개'도 각 5위, 8위를 기록해 부대찌개 밀키트의 인기를 입증했다.

매출 3위, 9위는 해산물이 주재료인 '피코크 알탕', '피코크 대구 매운탕'이 차지했다. 손질이 어려운 해물을 한번 요리할 만큼만 소분하여 특제 소스와 함께 담아 간편히 조리가 가능하다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 올해 대세가 된 캠핑장에서도 밀키트는 인기다. 이마트가 작년부터 순차 출시해 올해 4월 라인업을 갖춘 직화용기 밀키트 6종도 캠핑 대중화 트렌드가 이어지며 매달 매출이 늘고 있다.

휴가철이 다가오면서 4월 대비 7월 매출은 8.3% 증가했다. 대표상품 '어메이징 부대찌개'와 '즉석떡볶이'는 각각 월평균 5만3000여개, 1만1000여개씩 판매되며 캠핑장 필수템으로 자리잡았다.

박나연 이마트 피코크 델리팀 바이어는 "직화용기 밀키트는 별도 조리기구 없이 냄비 째 바로 끓여 먹을 수 있어 캠핑과 나들이에 제격"이라며 "하반기에는 모듬전골 등 신상품을 추가로 출시할 예정"이라고 밝혔다.

이마트는 다가오는 오는 13일부터 19일까지 밀키트 인기상품 할인 행사를 진행하며 밀키트 대중화를 이어간다는 방침이다. 피코크 초마 짬뽕, 맛이 차이나 짜장, 유노추보 우동, 원주식 장칼국수, 쉬림프 로제파스타, 피코크 도우룸 까르보나라를 30% 할인 판매한다.

또 장마 후 본격적인 휴가철을 맞이하여 어메이징 직화용기 간편식 어메이징 와규소불고기, 어메이징 한돈뼈다귀감자탕, 어메이징 두끼 떡볶이 3종을 8150원에 판매할 예정이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr