인터파크, 2Q 연결 기준 매출 7660억원

"비용 효율화 노력과 코로나 이후 준비 동시 진행"

[아시아경제 김철현 기자] 인터파크는 2분기 연결 기준 매출액 7660억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 전년 동기 대비 8.7% 감소했고, 영업손실은 103억원을 기록했다. 이번 인터파크 2분기 실적은 구 인터파크홀딩스(존속 법인)와 구 인터파크(소멸 법인)의 합병 이후 처음 나온 분기 실적이지만 합병기준일이 지난달 2일이므로 양사 합병 전의 실적에 해당한다.

합병 전 기준으로 구 인터파크의 2분기 매출액은 811억원, 영업손실은 148억원을 기록했다. 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화에 따른 국내 소비심리 위축과 업황 악화로 주력 사업인 투어·엔터테인먼트&티켓 사업에 큰 타격을 입었다.

주요 자회사 아이마켓코리아의 2분기 매출액은 6899억원, 영업이익 107억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 4.9%, 32.8% 감소했다. 영업이익이 다소 감소한 것은 코로나19의 영향과 더불어 전년 호실적으로 인한 역기저 효과 때문이다.

인터파크 관계자는 "2분기는 해외여행 단절, 공연 취소, 무관중 스포츠 이벤트 등 자구적인 노력으로는 극복하기 어려운 사업 환경으로 인해 실적 악화가 불가피 했다"며 "하반기에도 코로나19 영향 등으로 힘든 경영 환경이 예상되지만 전사적 차원에서 자원의 효율적 배분, 선택과 집중 관점의 마케팅 활동 등의 노력을 지속하는 동시에, 코로나19 이후를 한발 앞서 다양하게 준비하는 이원 전략을 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

