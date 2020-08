[아시아경제 호남취재본부 성슬기 기자] 광주광역시에 호우특보가 내려진 7일 오후 4시께, 남구 월산동에서 한 시민이 가게 안으로 빗물이 넘치는 것을 막기 위해 입구에 모래주머니를 쌓고 있다.

호남취재본부 성슬기 기자 ssg5991@asiae.co.kr