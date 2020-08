[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양경찰서(서장 김현식)는 지난달 26일 광양시에서 발생한 절도사건 피의자 검거에 기여한 용감한 시민 A씨에게 표창장을 수여하고 신고보상금을 전달하였다.

A씨는 길을 지나가던 중 피의자의 범행장면을 목격, 112로 신고하여 도주방향을 알려주며 직접 추격하는 등 경찰관이 피의자를 검거하는데 크게 기여했다.

A씨는“당연히 해야 할 일을 했을 뿐인데, 격려해주셔서 감사하다. 앞으로도 이와 같은 일을 목격했을 때 적극적으로 신고하고 조력하겠다.”고 전했다.

김현식 광양경찰서장은 “모범적인 시민의 자세로 대응해줘서 감사하다. 앞으로도 잘 부탁한다”며 적극적인 신고를 당부하였다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr