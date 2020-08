삼성, 집중호우 피해 지역 복구 위해 30억원 기탁…"함께 이겨내자"

복구 지원 위해 전자·금융 등 삼성그룹 계열사 13개 참여

수해지역에 중장비·의료봉사단·침수 전자제품 무상점검·사랑의 밥차까지 폭넓은 지원도

[아시아경제 이기민 기자] 삼성그룹은 장기간 이어진 집중호우로 피해를 입은 지역의 복구를 지원하기 위해 대한적십자사에 성금 30억원을 기탁하기로 결정했다고 7일 밝혔다.

이번 집중호우 피해복구 지원에는 삼성전자, 삼성생명, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권, 제일기획, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성물산, 삼성엔지니어링, 에스원, 삼성SDS 등 13개 계열사가 참여했다.

삼성은 성금 이외에도 현장을 찾아 피해 주민들의 아픔을 위로하고 복구를 돕기 위해 ▲침수 전자제품 무상점검 특별 서비스 ▲이동식 세탁차량 지원 ▲사랑의 밥차 지원 ▲수해지역 중장비 지원 ▲삼성의료봉사단 현지 의료지원 등을 함께 진행하기로 했다.

삼성전자서비스는 폭우가 시작된 지난달부터 부산, 울산, 대전 등 집중호우로 피해가 발생한 지역에서 침수 가전제품 세척 및 무상점검 등 수해복구 특별 서비스를 실시하고 있다. 특히 피해가 집중된 대전과 경기도 일부 지역에는 현장에 특별 서비스팀을 파견해 집중 지원을 펼치고 있다.

삼성전자도 재난 구호용 이동식 세탁 차량인 '온정나눔 세탁소'를 피해 지역에 파견해 집중호우로 피해를 본 주민들의 옷과 이불 등의 세탁과 건조를 지원하고, '사랑의 밥차'를 현장에 보내 식사를 제공할 계획이다.

또한 삼성의료봉사단은 현지에 의사와 간호사 등 의료진을 파견해 주민들의 건강을 점검하는 등 의료지원에 나설 예정이다. 삼성은 지난 2006년부터 수해나 지진 등 재난사고가 발생하면 체계적이고 신속한 의료지원을 위해 삼성의료봉사단을 운영해 오고 있다.

뿐만 아니라 삼성물산은 피해의 조기 수습을 위해 굴삭기, 덤프트럭, 크레인 등 건설 중장비를 현장에 파견하기로 했다.

앞서 삼성이 기부한 긴급 구호키트 1400여개도 대한적십자사를 통해 피해 지역에 전달된 바 있다. 삼성전자는 재난이 발생하면 구호 물품이 피해지역 주민들에게 최대한 신속하게 지급될 수 있도록 담요·구호의류·수건·비누 등으로 구성된 재난 대비용 긴급 구호키트를 지난 2005년부터 매년 대한적십자사에 기부해왔다.

한편 삼성은 국내에 재난상황이 발생하면 신속한 지원을 아끼지 않고 있다. 지난 2월에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위한 사회적 노력에 동참하는 차원에서 구호성금과 구호물품 등 300억원을 기부하고, 내수 경기 활성화를 돕기 위해 300억원 규모의 온누리상품권을 구매해 협력사에 지급한 바 있다.

삼성은 지난해 태풍 미탁과 강원도 산불로 인한 피해 복구를 지원하기 위한 성금을 각각 20억원씩 기부하고 봉사단과 의료진을 파견해 구호활동을 펼치기도 했다. 이에 앞서 2017년에는 경북 포항지역에서 발생한 지진으로 인한 피해 복구를 돕기 위해 삼성전자가 성금 30억원을 기부했다.

