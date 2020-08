예탁원 노조, '옵티머스 사태' 관련 마녀사냥식 보도 중단 촉구

[아시아경제 박지환 기자] 한국예탁결제원 노동조합은 6일 옵티머스자산운용 펀드 환매 중단 사태와 관련 최근 예탁원에 비판적인 보도가 이어지고 있는데 대해 "마녀사냥식 여론몰이를 중단하라"고 촉구했다.

노조는 "옵티머스펀드에서 예탁원의 역할은 기준가 계산업무로 국한된다"며 "계산사무대행사가 운용사로부터 운용지시를 받는 대로 업무 처리하는 것을 두고 일부 언론에서 '무뇌아적인 업무처리'로 묘사하는데 이는 자산운용업계를 모르고 하는 소리"라고 밝혔다.

노조는 "예탁결제원을 포함해 그 어떤 계산사무대행사도 펀드 자산명세서를 자사 명의로 작성하지 않으며, 판매사를 포함한 외부에 명세서를 발급할 권한도 없고, 실제로 발급하지도 않는다"고 주장했다. 그러면서 "'예탁원이 작성한 펀드 자산명세서를 믿고 투자자에게 투자를 권유했다'는 일부 판매사의 주장은 성립될 수 없다"고 했다.

노조는 "사건의 실체적 진실을 파악하기보다는 마녀사냥식 프레임을 덧씌우고 특정 희생양을 찾겠다는 식의 여론몰이가 이어지고 있다"며 "사실과 다른 내용이 언론에 보도돼 본질을 흐리는 상황이 앞으로 발생하지 않기를 기대한다"고 당부했다.

이어 "예탁원 노동자들은 근거 없이 당하는 모욕과 수치를 더는 겪고 싶지 않다"며 "사모펀드 관련 예탁원의 모든 계산사무대행 업무를 그만둘 것을 회사 측에 강력히 요구할 것"이라고 밝혔다.

