[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 청도군(군수 이승율)은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 어려움을 겪는 주민, 소상공인, 중소기업의 납세 부담을 덜어주기 위해 8월에 부과하는 균등분 주민세를 면제한다고 6일 밝혔다.

대상은 7월1일 기준으로 청도군에 주소를 둔 개인, 사업소를 둔 개인이나 법인이다.

개인 세대주 1만1000원, 개인 사업자 5만5000원의 주민세는 별도의 신청없이 모두 군청 직권으로 면제된다. 법인균등 주민세가 5만5000원을 초과하는 법인에만 고지서가 발송된다.

이에따라 개인 세대주 2만1750명, 개인 사업자 984명, 법인 853곳이 3억4000만원의 세제 혜택을 보게 된다고 청도군은 설명했다.

