‘2030부산월드엑스포’ 유치 기원 캘리그라피 공모전

8월6일~9월3일 … 지정 또는 창작 문구로 전 국민 응모 가능

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 2030년 월드엑스포 부산 유치에 관심을 일으키기 위한 캘리그라피 공모전이 열린다.

부산시와 2030부산월드엑스포 범시민유치위원회는 전 국민을 대상으로 월드엑스포의 부산 유치를 위한 ‘2030부산월드엑스포 유치 응원 캘리그라피 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다.

공모전은 6일부터 9월 3일까지 29일간 진행되며, 참여 문은 전 국민에게 열려있다.

공모전 지정 문구는 ▲네꿈 내꿈, 부산월드엑스포 유치 ! ▲대한민국 월드엑스포 유치, 기다림이 행복하다. ▲부산 가면 널 볼 수 있을까? 2030 WORLD EXPO ▲2030부산월드엑스포 유치를 응원합니다. ▲2030월드엑스포 개최지는 너야, 부산 ! 등 5개이다. 지정 문구 중 한 개를 선택하거나 본인이 새로 창작한 문구로도 응모할 수 있다.

응모는 부산시나 2030부산월드엑스포 범시민유치위원회 홈페이지를 통해 신청서와 작품을 등기우편으로 제출하면 된다.

수상작은 9월 말 심사를 통해 최우수(1), 우수(2), 장려(3), 입선(14) 등 총 20개 작품이 선정되며, 최우수에 200만원 등 시상금이 지급된다. 수상작은 올해 10월 개최 예정인 국제콘퍼런스 행사와 각종 엑스포 홍보 행사 등에 전시될 예정이다.

부산시 관계자는 “월드엑스포 유치 꿈을 이루기 위해선 전 국민의 관심과 열기가 중요하다”며 공모전에 대한 관심을 기대했다.

