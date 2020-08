익산시 언택트 ‘스마트도서관’ 개관

비대면 도서 대출·반납 서비스 제공

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시 도서관이 코로나19 확산에 따른 비대면 서비스 수요 증가에 대응키 위해 스마트한 변신을 시도한다.

5일 시는 KTX 익산역사 3층서 비대면 방식의 무인 도서대출반납시스템을 갖춘 스마트도서관 개관식을 갖고 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔다.

이번에 개관한 익산역 365 스마트도서관은 문화체육관광부 주관 ‘U-도서관 서비스 구축 지원사업’에 선정돼 총 사업비 1억3000만 원을 들여 KTX 익산역 3층 동편 출입구에 설치됐다.

스마트도서관은 이용자가 도서관에 직접 방문하지 않아도 24시간 책을 빌려볼 수 있도록 보안성 검토와 장비 구입을 거쳐 지난달부터 시범 운영을 시작했다.

이와 함께 책 소독기를 설치해 시민들이 각종 바이러스와 세균 걱정 없이 안심하고 이용할 수 있도록 했다.

스마트도서관은 500여 권의 도서를 소장하고 있으며 시립도서관 책이음 회원이라면 누구나 1인당 3권까지 14일간 도서 대출이 가능하다.

또 타 지역에 거주하는 경우에도 신분증을 통해 회원가입 후 즉시 이용할 수 있어 유동 인구가 많은 익산역 철도 이용객들의 이용 편의를 높였다.

시는 익산역 스마트도서관이 포스트코로나 시대에 맞춰 기존 도서대출 서비스를 보완할 수 있는 새로운 대안으로 각광받을 것으로 기대하고 있다.

정헌율 시장은 “이번 스마트도서관 개관으로 익산역을 방문하는 이용객들에게 코로나19에 대비한 비대면 방식의 도서관 서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “시민뿐만 아니라 지역을 방문하는 관광객들도 간단한 절차를 통해 책을 빌려보고 반납할 수 있어 많은 이용이 기대된다”고 밝혔다.

