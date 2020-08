'공격수 노릇 말라' 김부겸 훈수에 통합당 초선들 반격

김웅 "민주당 초선들에게 해당 안 되나"

허은아 "초선 시절 김부겸 선례 따를 것"

[아시아경제 임주형 기자] '초선일 때 공격수 노릇은 함부로 맡지 말라'는 취지로 주장한 김부겸 전 더불어민주당 의원에 대해 미래통합당 초선 의원들이 비판하고 나섰다.

김웅 통합당 의원은 4일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "변화가 많았던 정치원로의 훈계. 좋은 말씀"이라며 "그런데 같은 당 초선들에게는 해당되지 않는지 궁금하다"고 꼬집었다.

이어 "(김 전 의원이) 마치 날강도 짓 하는 자기 집 애들은 감싸고 등교하는 옆집 애들 복장 나무라는 것 같다"며 "아마 자기 집 애들은 구제 불능이라 그런가 보다. 고마운 마음으로 받아들여야겠다"고 비꼬았다.

그러면서 "험지 출마한 거 아니면 독재니 뭐니 떠들지 말라고 하시는데, 호남에서 출마한 민주당 의원님들이 들으면 심히 불쾌하실 것"이라고 지적했다.

허은아 통합당 의원도 이날 페이스북에 쓴 글에서 "김부겸 선배님 진심 어린 충고 잘 들었다"라면서도 "16대 국회에서 한나라당 소속 초선 의원 생활을 하신 선배님의 말씀이니 잘 새기도록 하겠다"고 했다.

그러면서 "지금 거대 여당 당 대표 후보인 김 전 의원 충고를 따르기보다는 20년 전 야당인 한나라당에서 초선 의원 신분으로 정당개혁과 정치혁신을 위한 저격수를 자처하신 초선 김부겸의 선례를 따르고 싶다"며 "건승을 기원한다"고 덧붙였다.

전날(3일) 김 전 의원은 페이스북에서 지난 1일 자신을 비판하는 글을 올렸던 배현진·조수진 통합당 의원을 향해 "참 딱하다"며 "초선일 때 절대 공격수 노릇을 함부로 맡지 말라. 비례의원에게 저격수 역할을 흔히 맡기는데 거기 넘어가지 마시라"고 충고했다.

그러면서 "섣불리 공격수, 저격수 노릇하다 멍드는 건 자신"이라며 "부끄러움은 지역구민의 몫"이라고 주장했다.

