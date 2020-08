현대인베스트먼트, ‘코스닥 포커스 주식형 펀드’ 1년 수익률 40%

[아시아경제 이민지 기자] 현대인베스트먼트자산운용은 '코스닥 포커스 증권자투자신탁1호’의 1년 수익률이 40.27%를 달성했다고 4일 밝혔다. 같은 기간 코스닥지수 수익률인 10.9%보다 높다.

이 펀드는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후인 최근 3개월, 6개월 수익률도 36.8%, 31.8%를 기록해 우수한 성과를 낸 것으로 나타났다. 코스닥 포커스 주식형펀드는 성장주에 주로 투자하는 상품이다.

김덕기 현대인베스트먼트운용 펀드 매니저는 “성장주 투자는 현재 가치보다는 미래 성장성에 초점을 맞추고 있으므로 성장 추세인 산업 내의 좋은 기업을 저가에 매수하는 적극적인 선제 투자전략이 중요하다”며 “코로나19 급락 기간 이후 반등 초기 구간에서 무분별한 테마주에 투자하기보다는 성장업종 내 펀더멘털이 우수한 종목에 대한 투자를 확대한 것이 주효했다”고 말했다.

코스닥시장은 지난 7월 발표된 한국판 뉴딜 정책 중 기업투자촉진·금융시장 활성화를 목적으로 민간 참여 촉진과 벤처 및 스타트업 활성화 등이 실행될 경우 투자 심리가 더 확대될 것으로 보인다.

앞으로 회사는 장기적으로 안정적인 수익 추구가 가능한 인덱스 펀드 전략을 중심으로 두고 정책수혜가 예상되는 코스닥 종목을 위성 전략으로 두어 새로운 펀드를 출시할 계획이다.

‘코스닥 포커스 주식형 펀드’는 환매수수료를 부과하지 않는다. 종류 A를 통해 가입할 경우 1.0% 이하의 선취판매수수료 및 연 1.345%의 보수가 발생하며 종류 C는 별도의 선취판매수수료가 없고 연 1.745%의 보수가 발생한다.

이 펀드는 ‘코스닥 포커스 주식형 펀드’는 교보증권, 대신증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국포스증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대해상화재보험, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권 등 20개 판매사 전국 영업망을 통해 가입할 수 있다.

