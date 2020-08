"게임·VR로 정신질환 예방"…국내에 디지털 치료제 선보인다

[아시아경제 최대열 기자] 정부가 스마트폰 애플리케이션이나 게임, 가상현실(VR) 소프트웨어를 정신질환 치료제로 쓸 수 있는 방안을 추진한다.

보건복지부 국립정신건강센터는 헬스케어 스타트업 웰트와 정신건강 관련 디지털 치료제 국내도입을 주 내용으로 하는 업무협약을 4일 맺었다. 디지털 치료제란 질병의 예방ㆍ관리나 치료를 목적으로 과학적 근거에 기반한 소프트웨어 프로그램을 뜻한다.

미국 기업 페어테라퓨틱스가 개발한 중독치료용 앱 '리셋(ReSet)'은 지난 2017년 미국 식품의약국(FDA)로부터 소프트웨어 치료제로 허가받아 마약성 진통제 오피오이드 중독이나 불면증 치료제가 출시된 적이 있다. 이번 협약에 따라 안전성과 유효성이 확보되고 국내에서 수요가 많을 것으로 예상되는 물질사용장애 제품 등을 시범도입하기로 했다. 아울러 디지털 치료제와 관련해 의학적 자문이나 학술교류 등을 협력해 나갈 예정이다.

이영문 국립정신건강센터장은 "코로나 이후 시대를 맞아 전통적 대면방식보다 비대면 방식의 치료ㆍ건강관리에 대한 수요가 늘고 있다"고 말했다. 강성지 웰트 대표는 "디지털 헬스케어 기술개발과 시장진입이 전 세계에서 빨라지고 있다"면서 "상당수 디지털 치료제가 정신질환을 대상으로 개발ㆍ출시되고 있다"며 "정신건강 미충족 수요를 해결하는 데 도움이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

