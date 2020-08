롯데백화점, '차박&캠핑 페어' 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점 노원점은 오는 7일부터 9일까지 여름휴가 성수기를 맞이해 '차박&캠핑 페어'를 진행한다. 이번 행사에는 현대자동차와 함께 프리미엄 차박텐트로 유명한 ‘웨스턴소울’, 국내 캠핑용품 온라인 전용몰 ‘미니멀웍스’ 등이 함께한다.

차박은 개인의 차량을 이동수단과 숙박수단으로 동시에 활용하면서 여행을 즐기는 새로운 여행문화로 1~2인 캠핑족들에게 각광을 받고 있다. 차를 세울 수 있는 곳이면 어디든 바로 캠핑 장소가 될 수 있고, 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 비대면 문화가 확산하며 인기가 높아지고 있다.

이번 차박&캠핑 페어에서는 ‘웨스턴소울’에서 국내 유명 SUV별로 전용 차박제품을 판매한다. 차박텐트는 30만6000원, 그늘막 타프는 17만원대에 판매한다. 이밖에도 캠핑에 필요한 다양한 용품이 전시·판매 될 예정이다.

‘미니멀웍스’에서는 다용한 용도로 활용이 가능한 우드상판이 있는 폴딩박스를 6만9000원에, 차박 필수품인 인디언 행어는 3만5000원, 불칸화롯대는 15만원에 판매할 예정이다. 캠핑용 가구 전문업체인 ‘언더그라운드’는 캠핑용 원목테이블을 19만8000원에 판매하며 몬스터파라코드에서는 캠핑용 생존팔찌 1만5000원, 수제 블루투스 스피커는 39만원부터 구입이 가능하다.

또한, 이번 차박&캠핑 페어는 현대자동차 동북부지역본부와 협업해 현대자동차의 주력 SUV모델인 신형 싼타페와 GV80 모델이 함께 전시될 예정이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr