[아시아경제 최신혜 기자] 3일 오후 2시23분께 충남 아산시 탕정면 한 승마장 인근에서 "맨홀에 사람이 1명 빠졌다"는 내용의 119 신고가 소방당국에 들어와 수색 작업에 들어갔다.

실종자는 폭우로 떠내려온 부유물을 걷어내는 작업을 하다가 수압에 못 이겨 맨홀에 휩쓸린 것으로 전해졌다.

앞서 이날 오후 2시20분께는 송악면에서 주민 1명이 급류에 빠졌다가 119 대원에 의해 구조됐다. 크게 다친 곳은 없는 것으로 파악됐다.

이날 아산에는 오후 한때 시간당 40㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아졌다.

