곡성군, 올여름 피서는 물 부족 해결된 도림사 계곡으로 오세요

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 올여름 피서는 광주와 전남 지역 사람들이 많이 찾는 여름철 피서지로 잘 알려진 도림사 계곡이 주목을 받을 것으로 보인다.

전남 곡성군은 저수지 물을 사용해 도림사 계곡의 물 부족 문제를 해결했다고 3일 밝혔다.

도림사 계곡은 해가 갈수록 과거에 비해 갈수기 수량이 줄어드는 어려움이 있었다. 이를 해결하기 위해 곡성군은 1998년 하천수를 양수해 흘려보냈지만 계곡에 이끼가 생기는 문제로 물 공급을 중단했다.

군은 문제해결을 위해 월봉지구 지표수 보강개발사업을 시행해 계곡 상류와 연결된 송수관로를 정비했다. 사업 결과 인근 저수지 물을 끌어올 수 있게 돼 깨끗한 물 공급이 가능해졌다.

월봉지구 지표수 보강개발사업은 농촌용수가 부족한 지역에 수리시설을 보강해 안정적으로 용수를 공급하기 위한 사업이다. 사업비로는 5억 원이 소요됐다. 곡성군은 이번 사업을 통해 농촌용수 공급은 물론 도림사 계곡 물 부족 문제를 해결하는 1석 2조의 효과를 얻게 됐다.

군 관계자는 “천년고찰 도림사와 주변의 동악산 등산로, 오토캠핑장과 함께 도림사 계곡이 여름 휴양지로 더욱 각광받을 것으로 기대된다”고 말했다.

