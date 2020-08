[포토]정원오 성동구청장, 집중호우 대비 현장 점검

[아시아경제 박종일 기자] 정원오 성동구청장은 3일 오전 집중호우 피해 예방을 위해 침수 취약지역 현장을 찾아 긴급 점검을 했다.

특히 중랑천, 살곶이 체육공원, 응봉나들목을 방문해 현장 안전 상태를 중점적으로 살폈다.

또 연이은 집중호우로 인해 지역 내 피해가 발생하지 않도록 예방활동을 강화해 적극 대응할 것을 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr