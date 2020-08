방귀 때문에 사람 잡을 뻔 … 부산서 10차례 흉기로 찔러

부산경찰, 심야승객에 중상입힌 택시기사 살인미수 혐의 영장신청

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 방귀 때문에 사람 잡을 뻔한 웃지 못할 사건이 부산에서 일어났다.

부산에서 택시 기사가 심야에 태운 승객에게 흉기를 마구 휘둘러 중상을 입히는 사건이 발생했다. 시비의 발단은 승객의 생리현상 때문이었다.

3일 부산연제경찰서는 택시 승객에게 흉기를 마구 휘두른 혐의(살인미수)로 50대 택시 기사 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 1일 오후 11시께 부산 수영구 도시철도 3호선 망미역 인근 도로에서 20대 승객 B 씨를 흉기로 마구 찌른 혐의를 받고 있다. B 씨는 10여곳 가량 흉기에 찔려 중상을 입고 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

A 씨는 B 씨가 차 안에서 방귀를 여러 차례 뀌자 냄새가 난다며 창문을 내리며 주의를 줬다. 이에 기분이 상한 B 씨가 대응하면서 시비가 벌어진 것으로 경찰은 보고 있다.

범행에 사용된 길이 20cm가량의 흉기는 A 씨가 낚시용으로 택시 안에 보관해뒀던 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “A 씨가 범행을 시인하며 순간적으로 이성을 잃었다고 진술했지만, 흉기를 여러 차례 휘두르는 등 잔인하게 범행을 저질러, 특수상해가 아닌 살인미수 혐의를 적용했다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr