면허증 없어도 알바 가능…GS리테일 '배달 플랫폼' 우딜 론칭

편의점 GS25부터 시범 운영 시작

배달 건당 2800~3200원

1.5km 인근, 5kg 이하 상품 한정

GS25 전점·GS더프레시 일부점 확대적용

[아시아경제 차민영 기자] 만 18세 이상 성인이라면 누구나 배달이 가능한 동네 편의점 기반 배달 플랫폼이 개발됐다.

GS리테일은 편의점 GS25에서 고객이 주문한 배달 상품을 일반인들이 배달해 주는 사업인 '우리동네딜리버리(이하 우딜)'를 시범 운영한다고 3일 밝혔다.

우딜의 지향점은 ‘우리동네 착한 친환경 배달’이다. 실버세대, 주부, 퇴근길 직장인 등 만 18세 이상 성인이라면 누구나 시간과 횟수에 제한 없이 우리동네 배달원으로 참여할 수 있는 편의점 배달 플랫폼 비즈니스다. 도보를 통해 배달하는 콘셉트로 오토바이 등의 운송 기기나 관련 면허가 없어도 참여할 수 있다.

우딜 이용방법은 이렇다. 고객이 요기요 모바일 앱을 통해 GS25 배달 상품 주문을 완료하면 우딜 모바일 앱을 통해 일반인 배달자인 우친(우리동네 딜리버리 친구)들이 주문 콜을 잡아 고객에게 도보 배달을 완료 하는 순서다. 배달 가능 반경은 도보 배달을 고려해 주문 상품을 픽업하는 해당 GS25로부터 1.5km 인근 지역으로 한정된다. 배달 상의 중량도 5kg 이하 건으로 한정된다.

우친들은 배달 1건당 2800원에서 3200원을 GS리테일로부터 받게 된다. 우친으로 참여하기 위해서는 이달 17일부터 구글플레이스토어를 통해 우딜 앱을 다운로드받아 등록하면 된다.

우딜서비스는 3일부터 서울시 강남구 소재 3개 GS25부터 테스트 운영되며 우딜앱 다운로드가 가능한 17일부터는 서울 전 지역의 GS25로 서비스가 확대된다. 본격적인 우친 배달자의 모집도 이 때부터 시작된다. 이달 말부터는 전국의 GS25와 일부 GS더프레시(구 GS슈퍼마켓)로 서비스 범위가 확대된다.

GS리테일은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 뉴노멀 시대에 우딜 사업 론칭을 통해 전국 1만5000여개 오프라인 플랫폼을 활용한 Q커머스의(주문된 상품을 즉시 배달하는 사업) 실현과 함께 자체 인프라를 이용한 배달 사업을 통해 가맹점 경영주의 운영 비용도 절감해 상생 지원을 확대해 간다는 계획이다.

오진석 GS리테일 전략부문장(전무)은 "초간편·비대면(언택트) 소비가 심화하는 뉴노멀 시대에 우딜 사업을 론칭 해 1만5000여 GS리테일의 점포 인프라를 통해 일반인들도 소확행 경제 활동에 쉽게 참여할 수 있도록 하고자 한다"며 "GS리테일은 앞으로도 한국형 Q커머스와 혁신적인 사업 모델을 통해 오프라인 유통 사업의 선구자적 역할을 할 것"이라고 했다.

