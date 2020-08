▲ 강희명씨 별세, 강미영씨 부친상, 윤경근(KT 재무실장)씨 장인상=2일, 신촌 세브란스 병원 장례식장 특2호, 발인 4일 오전 7시 40분, 장지 천안 공원묘지, 02-2227-7500

