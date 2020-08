IT 디바이스와 함께하는 ‘스마트 캠핑’ 뜬다

[아시아경제 문혜원 기자]최근 언택트 문화가 확산되면서 IT디바이스로 즐기는 ‘스마트 캠핑’이 새롭게 주목 받고 있다. 스마트 캠핑을 즐기는 소비자들은 자연 속에서 태블릿으로 글을 읽고 쓰거나, 그림을 그리고, 영화를 보는 등 IT 디바이스를 활용하고 있다.

대표적인 스마트 캠핑용 IT 디바이스는 휴대가 편한 블루투스 키보드 마우스다. ’로지텍 K380’은 콤팩트한 사이즈에 휴대가 용이한 블루투스 키보드로, 왼쪽 상단에 탑재된 ‘이지-스위치(Easy-Switch)’ 버튼을 이용해 효율적인 기기 운용이 가능하다. 또한 키보드에 연결된 디바이스를 즉시 인식하고 이에 맞춘 기능 및 단축키를 자동으로 지원한다. 설정을 매번 바꾸는 번거로움 없이 어떤 OS의 기기를 사용하든 익숙하고 편안한 환경을 제공한다.

‘로지텍 페블 M350’은 예쁘고 슬림한 디자인은 물론 블루투스 연결도 가능해 어디든 가볍게 휴대·사용할 수 있다. 고급 옵티컬 트래킹 센서가 탑재돼 대부분의 표면에서 빠르고 정확한 커서 이동이 가능하다. 아이패드 OS와도 호환되기 때문에 태블릿과 함께하는 캠핑을 더욱 스마트하게 즐길 수 있다.

'뷰소닉 플렉스빔미니'는 최대 100인치의 대형화면을 2.66M의 투사 거리로 사용할 수 있는 단초점 기능이 탑재돼 캠핑에 알맞은 미니빔 프로젝터이다. 300g의 무게, 110X104X27mm 사이즈로 휴대성이 좋으며 내장 배터리를 탑재해 언제 어디서든 대형화면을 장소의 제약없이 투사 할 수 있다. 안드로이드 OS가 탑재돼 무선환경에서 넷플릭스, 유튜브 등의 앱이 자체 재생되며 내장 메모리(8GB)를 통해 별도의 기기 연결 없이 휴대해 투사하기 편리하다.

에비에어 이글루는 휴대가 용이한 작은 크기(약 20㎝) 및 무게(약 0.7㎏)로 야외 어디서나 보조배터리만 있으면 바로 사용이 가능한 냉풍기다. LED표시 기능으로서 1~3단까지 표시등이 점등되며, 물이 부족할 시에 3개의 등이 모두 깜박이면서 알려주는 기능도 추가됐다. 에비에어 이글루 미니 냉풍기 모델 중 ARC-30WDG 모델은 음이온 기능이 추가돼 박테리아와 포름알레히드, 악취 등을 중화하는 기능도 있다.

