'물폭탄' 경북 북부 … 봉화·영주 피서객 50명 고립·철도 유실

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 홍우경보가 내려져 있는 경북 북부 곳곳에서 피서객들이 고립되거나 기찻길과 도로가 유실되는 피해가 잇따르고 있다.

2일 경북도 소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시께 봉화군 소천면 분천리 일대 낙동강 수위가 높아지면서 인근 한 펜션에 여섯 가족 약 30여명이 갇혀, 낮 현재까지 구조를 기다리고 있다.

춘양면 우구치리 한 계곡에서는 2명, 영주시 부석면 남대리 한 캠핑장에서도 불어난 물로 15명이 소방당국의 구조를 기다리고 있다. 지반이 약해지자 봉화군 법전면 법전리 등 3곳에서는 산사태가 났고, 봉화 현동역∼분천역 일대는 산사태와 철도 유실로 영동선 운행이 중단됐다.

소천면 현동리 국도 31호선 노루재 터널 입구가 토사로 막히는 등 봉화지역 도로 18곳이 침수 등으로 통제되고 있다. 봉성면 봉양리 하천에서는 토일천 둑 300여m가 유실되면서, 돼지 축사 1동과 밭 0.8㏊가 침수됐다.

이날 낮 정오 누적 강수량은 봉화 춘양 166.5㎜, 소천 162㎜, 봉성 164.5㎜ 봉화 141.5㎜ 석포 99.5㎜ 명호 142㎜, 영주 부석 99.5㎜ 등이다.

한편 경북 북동산지를 비롯해 문경·봉화 평지·영주에는 현재 호우경보가 발효돼 있다. 울진 평지와 예천에는 호우주의보가 내려져 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr