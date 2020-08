"시청자분들 덕분"…박문치, 싹쓰리 데뷔곡 후보 'Cool한42'로 컴백

[아시아경제 박희은 인턴기자] 작곡가 겸 가수 박문치가 '싹쓰리'의 데뷔곡 후보였던 'Cool한42'로 컴백한다는 소식을 알렸다.

박문치는 지난달 31일 SNS와 소속사 공식 채널을 통해 깜짝 티저를 공개하며 신곡 'Cool한42' 발매 소식을 밝혔다. 이에 따르면 박문치는 오는 3일 새 싱글 '쿨한사이'(Cool한42)'를 발매한다. 싱글에는 동명 타이틀곡과 'MBTI' 두 곡이 담겼다.

이번에 발매하게 될 신곡 'Cool한42'는 90년대 추억을 되살리는 멜로디가 인상적인 뉴트로 댄스 곡이다. 앞서 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 싹스리의 데뷔곡 후보로 올라 인기를 끌었던 곡이기도 하다. 이외에 같이 발매하게 될 'MBTI' 역시 '놀면 뭐하니?'에서 공개된 이후 화제가 된 바 있다.

이에 대해 박문치는 "새로 발매하는 신곡 'Cool한42'와 'MBTI'는 놀면 뭐하니 방송을 봐주신 시청자분들 덕분에 발매하게 된 곡"이라며 "너무 많은 사랑 주셔서 감사하다"고 전했다.

한편 90년대 감성을 노래해온 박문치는 엑소 수호, 백현, 강다니엘 등 다양한 가수들의 곡을 작곡해, 작곡가로서도 이름을 알렸다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr