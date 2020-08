배터리 3사가 포스코케미칼에 주목하는 이유

NCMA 양극재 상용화…전기차 대중화 기폭제

대기업 중 유일하게 소재 사업…전기차 밸류체인 중요 기업으로 부상

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 배터리 3사가 포스코케미칼에 주목하고 있다. 전기차 수요가 증가하면서 전기차-배터리-소재로 이어지는 밸류체인 과정에서 포스코케미칼의 역할도 커지고 있기 때문이다.

포스코케미칼은 2022년부터 전기차 배터리용 NCMA 양극재를 공급한다. 글로벌 탑티어 전기차 업체에 공급하기 위한 것으로, 최근 시제품에 대한 고객사 평가를 마쳤다.

NCMA 양극재는 기존의 하이니켈 NCM(니켈, 코발트, 망간 조성) 양극재에 알루미늄(Al)을 첨가한 제품이다. 일반적으로 니켈 비중을 높이면 배터리 용량을 높일 수 있지만, 망간과 코발트의 비중이 줄어들면서 안정성과 출력은 낮아지기 때문에 니켈 함량을 80~90% 이상으로 높이는 데는 기술적인 한계점이 있었다.

포스코케미칼이 개발한 NCMA 양극재는 니켈 함량을 80% 이상으로 늘려 배터리 용량을 크게 높이면서, 독자 개발한 Al 도핑 공정으로 소재의 물리적 구조 내에 알루미늄을 균일하게 배열하고 표면코팅 기술을 적용해 출력과 안정성을 함께 향상시켰다.

NCMA 양극재는 1회 충전 시 500~600Km를 주행할 수 있는 3세대 전기차에 적용된다. 3세대 전기차가 상용화되면 내연기관 자동차와의 본격적인 경쟁이 가능해서 전기차 대중화의 기폭제 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

전기차 배터리 관계자는 "전기차와 배터리 기업들은 대부분 글로벌 대기업이지만 배터리 소재 분야는 주로 중견·중소기업들이 생산해 대규모 공급에 한계가 있었다"며 "포스코가 배터리 소재 사업에 본격적으로 뛰어들면서 배터리 업체들도 안정적으로 소재를 공급받을 수 있다는 점에서 주목하고 있다"고 설명했다.

앞서 포스코케미칼은 전기차 배터리 핵심 소재인 양극재와 음극재 투자도 단행했다. 양극재 설비는 연초 4만t에서 2023년 10만t으로 확장된다. 인조흑연 음극재 설비는 2023년 1만6000t 규모를 예정하고 있다.

포스코케미칼이 소재 사업에 투자를 공격적으로 나서는 이유는 전기차 시장의 성장과 함께 전기차 배터리 시장도 폭발적으로 성장하고 있어서다. 내부적으로 글로벌 전기차 시장은 올해 약 300만 대에서 2025년에는 930만 대 이상으로 연평균 25% 이상 성장할 것으로 내다보고 있다. 전기차 시장의 급성장으로 2022년부터 글로벌 전기차 배터리 공급량이 수요에 못 미칠 것이란 우려가 나오는 상황이다.

이를 반영하듯 LG화학의 폴란드 공장 수율 상승으로 포스코케미칼 역시 올해 3분기부터 매출 성장이 일어날 전망이다. 시장에서는 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 21.7% 증가한 4524억원, 영업이익은 7.4% 줄어든 259억원을 예상하고 있다. 전기차 대중화와 함께 향후 3년 이내에 내화물에서 배터리 소재로 주력 사업이 전환되면서 전기차 밸류체인에서 부상할 것으로 예상하고 있다.

최보영 교보증권 연구원은 "실적 회복과 더불어 차세대 양극재의 증설 및 인조흑연 음극재 투자와 성과가 순차적으로 일어날 것"이라며 "LG화학의 EV배터리 대규모 투자에 따른 소재 수요가 확대가 도래하는 시기로 대량생산에 강점이 있는 동사의 수혜가 점차 부각될 것이다"라고 평가했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr