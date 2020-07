전남소방 ‘명예·신뢰·헌신’ 새 슬로건 확정

내달 1일부터 활용

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방의 국민의 안전을 최고의 가치로 삼겠다는 의미를 담은 새 슬로건이 확정됐다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 ‘명예 신뢰 헌신 전남소방’이라는 슬로건을 최종 선정했다고 31일 밝혔다.

최종 선정된 슬로건에는 소방정신인 명예·신뢰·헌신을 담았으며 켈리그라피 서체를 활용한 디자인으로 활력이 넘치고 역동인 이미지를 더했다.

소방공무원 국가직 전환을 계기로 국민에게 더욱 헌신하고 신뢰를 받는 명예로운 전남소방이 되고자하는 4000여 명 전남소방인의 다짐을 표현했다.

이번 슬로건은 전문가의 자문과 함께 전 직원의 의견수렴을 거쳤다.

전남본부 및 관할 소방서에서는 내달 1일부터 행정서식 및 각종 홍보물 등에 도입해 활용할 계획이다.

마재윤 본부장은 “새 슬로건처럼 국민안전을 최고의 가치로 삼아 명예로운 전남소방이 되기 위해서 최선을 다 하겠다”고 말했다.

