[인사] 가천대 길병원

▶병원장 김양우 ▶제1진료부원장 겸 진료협력센터장 전용순 ▶제2진료부원장 겸 고위험산모신생아통합치료센터장 김석영 ▶진료대외부원장 겸 연구부원장 김우경 ▶기획조정실장 겸 감염관리실장 엄중식 ▶기획조정실차장 남동흔 ▶기획조정실차장 이길재 ▶내과계진료부장 겸 학습정보센터장 정욱진 ▶제1진료부장 김경오 ▶제2진료부장 심재앙 ▶진료지원부장 임용수 ▶교육수련부장 강승걸 ▶교육수련부차장 겸 권역난임우울증상담센터장 전승주 ▶교육수련부차장 선우웅상 ▶전산정보본부장 박동균 ▶연구기획단장 겸 연구지원부장 이상표 ▶산학협력단장 겸 호흡기공공진료센터장 박정웅 ▶QI전략실장 박현미 ▶홍보실장 오진규 ▶ VIP건강증진센터장 김경곤 ▶뇌건강센터장 및 수면의학센터장 박기형 ▶공공의료사업단장 및 권역외상센터장 이정남 ▶국민검진센터 소장 강성규 ▶국제의료센터장 이현 ▶바이오뱅크센터장 안정석 ▶소화기암센터장 이운기 ▶소화기암센터부센터장 권오상 ▶심혈관센터장 박철현 ▶인천지역암센터장 이재훈 ▶여성암센터소장 박흥규 ▶권역응급의료센터장 양혁준 ▶의료기기융합센터장 김선태 ▶다학제진료실장 백정흠 ▶인공지능빅데이터센터장 정재훈 ▶임상시험센터장 겸 장기이식센터장 박연호 ▶임상의학연구소장 이대호 ▶장애인구강진료센터장 문철현 ▶척추센터장 안용 ▶피험자보호센터장 이주강 ▶수술실장 이경천 ▶해바라기센터(아동)소장 이승호 ▶지역신생아치료센터장 손동우 ▶의료기기심의위원장 이상구 ▶지역암센터암관리사업부장 심선진 ▶응급실장 조진성 ▶총집중치료실장 강진모 ▶내시경실장 정준원

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr