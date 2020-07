[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 소유진이 '슈퍼맨이 돌아왔다' 첫 내레이션 소감을 전했다.

30일 소유진은 자신의 인스타그램에 "#kbs2 #슈퍼맨이돌아왔다 ~ 나레이션을 맡게 되었어요 ~ 오늘 첫녹음을 하고 왔는데요^^ 너무 즐겁고 귀엽고 감동스토리들... 함께 하게 되어 기뻐요~ 편하게 도와주신 #도경완 아나운서님 고마워요옹 ~ 8월2일(일) 저녁 9시15분"이라는 글과 함께 두 장의 사진을 올렸다.

공개 된사진 속에는 소유진이 '슈퍼맨이 돌아왔다' 녹음실에서 활짝 웃고 있는 모습이 담겨 있었다.

한편, 소유진은 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 내레이션을 맡게 됐다.

