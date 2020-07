"우리도 반얀트리" 홍보에…뿔난 반얀트리 서울

분양형 호텔 '카시아 속초' 홍보 과정서

'반얀트리' 프리미엄 이미지 강조

반얀트리 클럽앤스파 서울 "연관성 전혀 없어"

[아시아경제 차민영 기자] 현대그룹 계열 특급 호텔인 '반얀트리 클럽 앤 스파 서울'이 강원도 속초에 오픈하는 분양형 호텔 '카시아 속초'와의 연계성을 부인했다.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울 관계자는 27일 "현재 강원도 속초에서 '카시아 속초', '반얀트리 카시아 속초', '반얀트리 라운지' 등으로 분양 선전 중인 프로젝트는 국내 시행사가 싱가포르의 반얀트리 호텔 앤 리조트 그룹의 '카시아' 브랜드가 계약을 맺고 진행하는 분양사업"이라며 "서울 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 및 현대그룹 계열사인 에이블현대호텔앤리조트와 전혀 관계가 없다"고 밝혔다.

마스턴투자운용이 운영하는 프로젝트금융(PF) 시행사 '마스턴제88호속초피에프브이'는 최근 카시아 속초 홍보 과정에서 서울 남산에 위치한 반얀트리 클럽 앤 스파 서울과 동일한 '반얀트리' 브랜드 호텔인 것처럼 언급해왔다. 하지만 카시아 속초가 반얀트리 호텔 앤 리조트 그룹과 위탁 운영 계약을 맺은 브랜드는 '카시아'로 반얀트리보다 낮은 급이다. 반얀트리 호텔 앤 리조트 그룹이 운영하는 하위 브랜드는 ▲럭셔리 프리미엄급 반얀트리 ▲가족형 리조트 앙사나 ▲아파트먼트 타입의 카시아 ▲이코노미급의 다와 ▲라구나 등 5개다.

카시아 속초는 연면적 12만175㎡, 지하 2층~지상 26층, 총 717실 규모로 속초 해변에 들어설 예정이다. 통상 분양형 호텔은 위탁운영은 브랜드가 맡고 호텔 운영에서 얻는 수익을 객실별 소유주가 배당받는 식이다.

한편, 서울 남산에 위치한 반얀트리 클럽 앤 스파 서울과는 은 현대그룹 계열사 에이블현대호텔리조트 소유로 반얀트리 호텔 앤 리조트 그룹이 위탁 운영하는 도심형 리조트다. 지난달 1일 개관 10주년을 맞았다.

