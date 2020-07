포스트 코로나 '필템' "패셔너블한 마스크 X 소독제"[뷰티新]

베럴즈앤 포켓 살균 스프레이 '세이프 모먼트 인 포켓 세니타이저'

베럴즈앤 X 에디션비 ‘에어리 쿠션 마스크’

[컬처&라이프부 최정화 기자] 피할 수 없으면 즐기는 것도 좋다. 포스트 코로나 이후 마스크와 소독제는 이제 일상 속 필수 아이템이 됐다. 이왕 사용하는 일상템을 좀 더 스타일 나게 즐겨 보는 것도 지루한 코로나 일상을 견디는 방법일지도 모르겠다. 스타일 업해줄 패션 마스크와 디자인까지 갖춘 포켓 살균 스프레이 신상템을 알아본다.

온라인 편집숍 W컨셉의 단독 뷰티 브랜드이자 퍼스널 뷰티 케어 전문 부띠끄 브랜드 베럴즈앤(Betters&)이 개인 위생 관리를 위한 ‘세이프 모먼트 인 포켓 세니타이저’와 ‘에어리 쿠션 마스크’를 새롭게 출시했다.

베럴즈앤의 신제품 ‘세이프 모먼트 인 포켓 세니타이저’는 에탄올 62% 함량으로 유해세균을 99.9% 완벽하게 살균해주는 스프레이 형태의 포켓형 소독제다. 총 6가지 유해세균에 대한 살균 효과를 검증 받은 식약처 인증 살균 소독제로 손 뿐만 아니라 휴대폰, 키보드, 마우스, 리모콘, 엘리베이터 등 손이 자주 닿는 사물에도 가볍게 뿌리면 살균 효과를 기대할 수 있다.

‘세이프 모먼트 인 포켓 세니타이저’는 소프트 브리즈, 스위트 터치, 프레쉬 타임 등 총 3가지 향으로 구성됐다.

또한 베럴즈앤과 에디션 비가 기술 제휴를 맺어 출시한 ‘에어리 쿠션 마스크’는 향균력 99.9%로 불쾌한 냄새와 악취를 효과적으로 케어 하며, 오염 시 세척하여 사용할 수 있는 기능성 원단으로 제작돼 한 달 이상 재 사용이 가능하다. 피부에 닿는 감촉이 부드럽고 탄성력이 높아 주로 메이크업 쿠션 퍼프에 사용되는 특수 원단 ‘하이드로 에어 셀(Hydro Air Cell)’로 만들어져 피부 자극 없이 밀착될 뿐 아니라 메이크업이 잘 묻어나지 않아 부담 없이 사용할 수 있다. 뿐만 아니라 피부 저자극 테스트 완료 제품으로 무자극 판정을 받았으며 UV 차단, 항균 효과 등의 기능은 물론 독자적인 3D 입체 패턴으로 콧대와 턱선 등의 입체적인 페이스 라인 핏을 완성시켜주는 디자인까지 모두 갖췄다.

‘에어리 쿠션 마스크’는 모노 블랙, 클래식 블루, 에어리 브라운, 소프트 코랄 등 총 4가지 컬러로 출시, 사이즈는 M, L로 선택할 수 있다.

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr