'그알' 제작진이 밝힌 화성살인사건 뒷이야기 "이춘재, 자백 후 새롭게 드러난 진실 있어"

[아시아경제 김정호 기자] '그것이 알고싶다'에서 연쇄 살인마 이춘재의 살해 자백으로 주목받게 된 초등학생 살인사건을 재조명한다.

25일 오후 방송되는 SBS '그것이 알고싶다(이하 '그알')에서는 '살인자의 자백 그리고 사라진 시신'이라는 타이틀로 화성 초등학생 실종사건을 다룬다. 아울러 제작진은 이춘재의 사건 후 첫 심경 고백을 통해 사건의 진실을 추적한다.

30년 전 실종된 딸을 살해한 것이 본인이라는 한 연쇄살인범의 고백. 아버지가 지금껏 놓지 못했던 희망이 산산이 조각나는 순간이었다. 막내딸을 죽인 살인범에게 꼭 들어야 할 말이 있었던 아버지는 지난 7월 15일, 아들과 함께 그를 직접 만나기 위해 부산교도소로 향했다. 접견 신청을 받아들인 살인자는 바로 지난 2019년 10월, 화성 연쇄살인 사건의 범인으로 지목된 이춘재였다.

어렵게 꺼낸 질문에 이어지는 이춘재의 대답은 지금껏 어디서도 들을 수 없던 내용을 담고 있었다.

이춘재는 추가 범행을 자백할 당시 스스로 목숨을 끊으러 야산에 올라갔다가 우연히 만난 초등학생과 대화를 나누게 됐고, 신발주머니에서 꺼낸 줄넘기로 아이의 손목을 묶고 범행을 저지르게 되었다고 진술했다. 그렇게 무참히 가족을 죽인 살인자의 입을 통해 듣는 모든 이야기는 기약 없이 기다렸던 30년보다도 훨씬 잔인한 것이었다.

제작진은 "살인자가 입을 열고 난 후부터 새롭게 드러나는 진실들은 그의 살인을 은폐한 공범들을 비추고 있었다"고 밝혀 시청자들의 궁금증을 자아낸다.

이춘재가 자백한 초등학생 살해 사건은 당초 실종 사건으로 접수됐다. 1989년 7월 7일 경기도 화성에서 당시 초등학교 2학년이던 김현정 양이 실종됐고, 해당 사건은 얼마 지나지 않아 '단순 가출'로 종결됐다.

그리고 실종 후 5개월이 지난 같은 해 12월, 마을 주민들에 의해 인근 야산에서 ‘2학년 3반 김현정’이라고 적힌 노트가 든 책가방과 신발, 옷가지와 같은 물품들이 발견되었다. 하지만 가족들은 어떠한 말도 전달받지 못했고, 그렇게 30년이 지나고 나서야 당시 김현정 양의 유류품이 존재했다는 사실을 알게 되었다.

그뿐만이 아니었다. 유류품이 발견된 후 형사와 함께 그 주변을 탐색했다는 방범 대장은 믿기 어려운 이야기를 털어놓았다. 방범 대장은 제작진을 통해 "그냥 추측하기론 팔인 거 같기도 하고 그렇다"며 "(줄넘기에) 묶여 있다고 봐야지, 그렇게 빨간 게 있었다"고 전했다. 수색 작업 도중 줄넘기에 묶인 뼈가 발견되었다는 것.

하지만 이와 관련된 기록은 어디에도 남아 있지 않았다. 재수사를 하기는커녕 이 모든 사실을 함구했던 경찰. 사건의 경위를 알고 있을 당시 수사진들은 모두 기억이 나지 않는다며 대답을 피했다.

가족들이 김현정 양의 생사 확인도 하지 못한 채 괴로운 시간을 보내는 동안, 살인을 은폐하고 있었던 또 다른 범인들은 다름 아닌 사건의 실마리를 풀어내야 했을 경찰이었다. 김현정 양의 가족에게는 지금에서야 시작된 이야기. 과연 그들이 지난 30년간 비밀의 숲에 은닉해둔 진실은 밝혀질 수 있을까.

한편, 그것이 알고싶다는 매주 토요일 밤 11시 10분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr