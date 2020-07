'한다다' 조미령, 천호진 속이고 친동생 행세...송가네 입성

[아시아경제 강혜수 기자] 25일 오후 방송된 KBS2 '한 번 다녀왔습니다'에서 조미령이 천호진에게 친동생이라고 사기치고 송가네에 입성하는 장면이 전파를 탔다.

앞서 강초연(이정은)이 송영달(천호진)의 친동생인 사실을 알게 된 홍연홍(조미령)은 송영달에게 자신이 친동생이라며 거짓말을 한다. 홍연홍은 강초연에게서 훔친 사진을 송영달에게 보여주며 친동생인척했다.

그리고 언젠가 강초연이 "나는 아직도 가끔 꿈꾼다. 기타치면서 노래불러주던 오빠"라고 말했던 걸 그대로 송영달에게 말한다. 그러자 송영달은 "맞다. 그게 바로 나다"라며 울먹인다. 감격에 겨워 송영달이 "영숙아"라며 손을 잡으려하자, 홍연홍은 "괜한 희망고문 받기 싫으니까 확실하게 유전자 검사하자"고 말한다.

그리고 혈연관계가 맞다는 검사결과가 나오자, 그제서야 홍연홍은 송영달과 포옹하고 송가네에 합류하게 된다.

