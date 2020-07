[아시아경제 김봉주 인턴기자] 만취 상태의 운전자가 택시를 들이받아 택시운전자가 숨지는 사고가 발생했다.

청주청원경찰서에 따르면 24일 오전 3시25분쯤 청주시 청원구의 한 사거리에서 직진하던 SUV가 택시의 운전석을 들이받았다.

이 사고로 택시기사 A씨(44)가 크게 다쳐 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌다.

SUV 운전자 B씨(28)도 목 등을 다쳐 병원으로 이송됐다.

당시 B씨는 면허취소 수준인 혈중알코올농도 0.136% 상태로 운전한 것으로 조사됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr