[전문] 에이프릴 이나은 폭로자, "학폭 모두 거짓" 자필 사과문 게재

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 에이프릴 이나은을 왕따 가해자라고 폭로한 사람이 자신의 글이 거짓이라고 밝혔다.

폭로자는 24일 온라인 커뮤니티에 자필 사과문을 게재, "본인은 2020년 7월22일(수)에 게시글한 글에 대해 책임을 지기 위해 이 글을 작성하게 됐다"며 "에이프릴 나은과 관련하여 초등시절 학교 폭력과 관련한 모든 내용은 거짓이며 본인과는 전혀 관련이 없는 내용이다"라고 말했다.

그는 "루머글 작성으로 인해 피해를 입은 에이프릴 나은을 포함해 팬 분들께 진심으로 사과드린다"며 이같이 밝혔다.

앞서 에이프릴의 소속사 DSP미디어는 23일 "당사는 커뮤니티에 게재된 글을 인지한 시점부터 아티스트 본인뿐만 아니라 주변 지인을 통해 면밀한 확인 과정을 거쳤으며, 사실무근이라는 결론을 내렸다"며 이나은에 대한 루머를 일축했다.

소속사는 이어 "이번 건과 관련해 당사는 글 게재 시점 이후부터 모든 자료를 수집해 왔으며, 금일 법무법인을 선임해 강경하게 법적 대응을 진행하기도 결정했다"며 "이 시간 이후 당사 아티스트에 대한 허위사실의 유포 및 이를 유포하는 행위에 대해 강력히 대응할 예정이다. 어떠한 선처나 합의는 없을 것"이라고 밝혔다.

이나은은 충격으로 당일 안무 연습에도 불참하며 휴식을 취한 것으로 전해졌다.

이하 이나은 학교폭력 주장한 글쓴이 자필 사과문.

본인은 2020년 7월22일(수)에 게시글한 글에 대해 책임을 지기 위해 이 글을 작성하게 되었습니다.

에이프릴 나은과 관련하여 초등시절 학교 폭력과 관련한 모든 내용은 거짓이며 본인과는 전혀 관련이 없는 내용입니다.

이와 같은 루머글 작성으로 인해 피해를 입은 에이프릴 나은을 포함해 팬 분들께 진심으로 사과드립니다. 다시 한 번 피해를 끼쳐 죄송합니다.

