동화약품 "메디쎄이 주식 196억원어치 취득…지분율 52.9%"

[아시아경제 유병돈 기자] 동화약품 동화약품 000020 | 코스피 증권정보 현재가 23,050 전일대비 650 등락률 -2.74% 거래량 4,309,478 전일가 23,700 2020.07.24 15:30 장마감 close 은 의료기기 업체 메디쎄이의 주식 201만8198주를 약 196억원에 취득한다고 24일 공시했다.

주식 취득 뒤 동화약품의 메디쎄이 지분율은 52.9%가 된다. 주식 취득 예정일은 올해 9월 24일이다.

동화약품은 이번 주식 취득의 목적을 "인수 후 투자를 통한 사업다각화"라고 밝혔다.

