‘해운대 운촌마리나’ 사업 이번엔 속도 붙나

삼미컨소시엄 정부에 사업계획 제출

‘환경파괴’ 반대 여론에 3년째 표류

경제살리고 해양수도 위상찾자 여론 높아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 해운대 동백섬 일대에 대규모 해양스포츠 휴양단지를 건립하는 프로젝트가 본격적으로 추진된다.

해운대 거점형 운촌 마리나 사업 우선협상대상자인 삼미컨소시엄이 최근 정부에 마리나 사업계획서를 제출하면서 사업 추진에 속도가 붙고 있다.

지난 21일 이번 사업과 관련, 해운대구의회 의견 절차를 통과했으며 23일에는 해운대구복합문화센터에서 주민설명회도 열렸다. 코로나19 등으로 지역 경제 침체를 돌파할 새 역사를 갈망하는 시민의 목소리도 커지고 있어 사업추진을 둘러싼 분위기도 조성되고 있다.

앞서 해양수산부는 2016년 ‘창원 명동 마리나항만 개발사업’과 ‘부산 운촌 마리나항만 개발사업’에 대해 창원시와 삼미컨소시엄과 각각 실시협약을 체결했다.

이후 정부는 2017년 12월 이낙연 국무총리 주재로 ‘제1차 국가관광 전략회의’를 열어 관계부처 합동으로 ‘관광진흥 기본계획’을 확정해 발표했다.

이 계획 등에 따르면 정부는 이듬해인 2018년 하반기 ‘부산 해운대 거점형 마리나항 조성사업’ 계획을 수립·고시하고, 2019년 국비 확보를 통해 본격 착공할 예정이었다.

부산시도 해운대 거점 마리나 항만에 대한 계획을 밝혔다. 노후 폐쇄된 군 시설을 친수공간으로 변경하고 운촌항 일대 악취와 수질 개선, 지역 주민의 생명과 안전 보장, 자연환경을 파괴하는 무리한 난개발 방지, 지역경제 활성화와 신규 일자리 창출에 이바지하는 등의 계획을 제시했다.

삼미컨소시엄은 이에 따라 사업계획을 세우는 등 사업추진을 위해 발걸음을 내디뎠으나 정부 발표 이후 3년이 지난 지금까지 특혜 논란과 자연환경 파괴 등 운촌항 개발 반대 여론에 떠밀려 사업이 지연됐다.

삼미 측은 주민의견을 반영해 전략환경영항 평가와 해상교통안전진단 등의 행정절차를 거쳤으며, 지난해 12월 해수부에 사업계획서를 제출한 상태다.

향후 관련법 절차에 따라 교통영향평가와 문화재 현상변경심의 등 행정절차를 밟아 지역주민 의견수렴과 공청회 등을 진행한다는 방침이다.

삼미컨소시엄 관계자는 “운촌 마리나 사업을 부산 최고의 관광명소인 동백섬의 자연경관을 훼손하는 무리한 난개발이 없도록 추진할 계획”이라며 “이미 전략환경평가에서 사업규모를 대폭 축소했고 지역주민과 전문가 등을 대상으로 추진협의체를 구성해 의견을 반영해 나갈 것”이라고 말했다.

그는 “방파제를 재해예방과 해수교환, 친수공간 등 3가지 기능을 갖춘 시민이 즐겨 찾는 해양친수 힐링 공간으로 만들어 공공의 이익이 되도록 할 계획”이라고 덧붙였다.

마리나사업의 경우 최근 전 세계적으로 마리나항만을 중심으로 하는 사업이 활기를 띠면서 시장 규모는 연간 500~600억달러 수준에 달한다. 전 세계 마리나항만 2만3000여개 중 일본은 570곳, 중국은 89곳인데 비해 한국은 33곳밖에 없다.

운촌 마리나 사업은 높은 기대감에 비해 사업 추진에 속도를 내지 못하고 있어 이를 둘러싼 우려의 목소리도 높다. 해양 전문가들은 부산이 ‘해양수도’를 표방한다면서도 바다에 접한 해양도시의 강점과 인프라를 제대로 살리지 못한다고 지적하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr