'사상검증' 태영호 향한 與의 비판…"말도 안 되는 망발, 시대착오적"

태영호 '사상 검증'에 이인영 "남한 이해 부족해"



[아시아경제 허미담 기자] 태영호 미래통합당 의원이 23일 이인영 통일부 장관 후보자에게 "사상전향을 했느냐"는 취지의 질문을 해 논란이 일고 있는 가운데, 이 후보자를 비롯한 여당에서는 해당 발언이 적절치 않았다며 비판의 목소리를 내고 있다.

태 의원은 이날 여의도 국회에서 진행된 통일부 장관 인사청문회에서 "이번 청문회 준비를 하면서 후보자 삶의 궤적을 많이 봤는데 사상 전향을 했는지 찾을 수 없었다"며 "언제 어디서 이렇게 '나는 주체사상을 버렸다'고 한 적 있는가"라고 물었다.

이에 이 후보자는 "제가 남에서 북으로 갔거나 그런 사람이 아니지 않은가. 그런 저에게 사상 전향 여부를 묻는 것은 의원님이 저에게 청문위원으로 물어봐도 온당하지 않은 질의라 생각한다"며 "남쪽에 대한 이해도가 떨어지는 것으로 보인다"고 답했다.

태 의원의 질문을 두고 여당 내에서는 비판의 목소리가 이어지고 있다. 더불어민주당 당대표 경선에 출마한 김부겸 전 의원은 태 의원을 향해 "이 무슨 말도 안 되는 망발인가"라고 비판했다.

김 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "제 눈과 귀를 의심했다. 이 후보자 인사청문회에서 태 의원은 '언제 어디서 사상 전향을 했는지 찾지 못했다, 주체사상을 버렸다는 공개선언을 한 적이 있느냐'고 물었다"며 이같이 말했다.

이어 "오늘 국회에서 보여준 모습이 '김종인표 개혁'이냐"라며 "낡은 극우 반공주의와 손 끊지 않으면 '미래'도 '통합'도 없고 '과거'와 '분열'만 있을 것"이라고 비판했다.

그는 "태 의원은 아직 대한민국이 한 사람의 사상을 검증한다는 명분으로 마음대로 재단해서 죄를 뒤집어씌우고 감옥에 가두고 심지어 목숨을 빼앗을 수 있는 나라라고 착각하는 모양"이라며 "그런 적도 있었지만, 이 후보자는 그런 체제에 맞서 싸운 분"이라고 지적했다.

그러면서 그는 "평생의 대부분을 북한에서 살다 오신 태 의원 같은 분조차 대한민국 서울 한복판에서 국회의원으로 당선될 수 있는 나라가 대한민국"이라며 "그 과정에서 우리 당은 물론 어느 국민 어느 누가 태 의원의 과거 사상을 검증하려고 든 적이 있던가"라고 거듭 목소리를 높였다.

끝으로 김 전 의원은 "대한민국은 사상의 자유, 인권의 평등, 민주적 기본권을 누구도 부정해서는 안 되는 헌법을 가진 나라"라며 "태 의원에게 이런 민주주의가 아직 낯설고 잘 이해되지 않겠지만 다시는 오늘 같은 퇴행적인 모습을 보이지 말기 바란다"고 했다.

홍정민 민주당 원내대변인도 이날 서면 논평을 통해 "대한민국 헌법이 수호하는 가장 중요한 가치 중 하나가 바로 사상 및 양심의 자유"라며 "반민주주의적 사상검증에 나선 태 의원은 민주주의와 헌법부터 돌아보길 바란다"라고 힐난했다.

허윤정 민주당 대변인 역시 논평을 내 "사상 전향 등 시대착오적이며 근본 없는 질문을 서슴지 않는 통합당 의원들에게 깊은 우려를 표한다"며 "21세기를 살아가는 국회의원이 맞는가"라고 지적했다.

이어 "2016년 8월 한국으로 망명한 태 의원이 탈북 전 '교육' 받았던 내용으로 대한민국의 국회의원을 사상검증 하는 것을 두고 국민이 납득할 수 있겠는가"라고 비판했다.

민주당 최고위원에 출마한 신동근 의원은 "물 다 빠진 색깔론을 들고 질의 같지 않은 질의를 하는 것을 보며 김종인 비대위원장의 우려가 현실이 됐다고 생각했다"며 "고리타분한 냉전 전사로 소비되다 용도 폐기될 가능성을 우려했던 것"이라고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr