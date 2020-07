“투기로 얻는 수익에 대한 환수 장치 입법화돼야”

[아시아경제 임춘한 기자] 김현미 국토교통부 장관은 23일 “다주택자라고 해서 다 투기꾼이라 할 순 없지만, 전체 부동산 거래 4분의 1이 다주택자와 법인으로 위장한 투기꾼들”이라며 “심각한 상황”이라고 밝혔다.

김 장관은 이날 오후 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 ‘대한민국에 투기꾼이 몇 명이냐’는 김희국 미래통합당 의원의 질문에 대해 이같이 말했다.

김 장관은 “부동산 투자를 통한 수익이 다른 분야에서보다 월등히 높기 때문에 대출규제만으로는 투기 유입을 막는데 한계가 있다”며 “이번에 국회에서 투기로 얻는 수익에 대한 환수 장치가 제도적으로 입법화돼야 한다”고 말했다.

