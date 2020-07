"사과할 기회 안줘", "언론플레이"…故 박원순 피해자 향한 '2차 가해' 논란

장영승 "한국 여성운동 끝났다"

[아시아경제 허미담 기자] 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 일부 인사가 피해자를 향해 "시장님이 과연 사과를 하지 않았을까?", "(피해자 측) 기자회견을 보다가 살의마저 느꼈다" 등의 발언을 해 '2차 가해' 논란이 일고 있다.

장영승 서울산업진흥원 대표는 23일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "고소인과 대리인은 고소를 한 이유가 법에 저촉되는 행위인지 알고 싶었던 것이었고 단지 사과를 받고 싶었을 뿐이었다고 밝혔지만 과연 시장님이 사과하지 않으셨을까?"라고 말했다.

이어 "시장님은 여러 정황상 잘못을 인지하셨더라도 사과를 할 기회조차 얻지 못했던 것이 분명하다고 생각한다"며 "대리인이 밝힌 타임테이블로만 봐도 고소행위 그리고 검사면담 요청 그리고 언론에서의 인지 시점은 거의 동시에 진행됐다"고 설명했다.

그는 "그들은 시장님께 사과할 여유뿐만 아니라 삶을 정리할 시간조차 주지 않았다"며 "구겨진 A4용지에 작성된 짤막한 유서를 읽으며 느껴지는 그 급박함에 나는 얼마나 울었는지 모른다"고 전했다.

그러면서 장 대표는 "내가 분개하는 이유는 그 지점으로부터 시작된다"며 "그들은 시장님을 파렴치한으로 몰고 가기 위해 영결식 하는 날에 기자회견을 함으로써 그의 급작스러운 죽음을 감당해야 할 유가족들과 시장님을 사랑했던 많은 사람들에게 애도할 시간조차 주지 않았다"고 비판했다.

이어 "심지어 기자회견을 영결식 이후로 연기해달라는 서울시 여성정책실장의 부탁 전화를 압박이라고까지 표현하면서 비난했다"라며 "그리고 지금까지 모든 애도 행위와 진실을 궁금해하는 시민들의 마음조차 2차 가해라는 표현으로 억압했다"고 지적했다.

장 대표는 전날(22일)에도 피해자 측의 2차 기자회견에 대한 본인의 입장을 밝혔다. 그는 자신의 페이스북을 통해 "기자회견을 보다가 중단했다. 분노를 넘어 살의마저 느껴졌기 때문"이라며 "김재련은 여성단체 대표들을 들러리로 세워놓고 기자회견 내내 자기변명을 하고 있었다"고 했다. 이어 "비겁하면서도 사악하다"며 "이제 우리나라의 여성운동은 끝났다"고 말했다.

맛 칼럼니스트 황교익씨 또한 23일 자신의 페이스북을 통해 "박원순 성추행 고소 사건의 진실은 밝혀지지 않을 가능성이 높다"며 "구체적 증거가 있는지 없는지 알 길이 없고 고소인 측은 추가 증거를 내놓을 의사가 없다"고 적었다.

이어 "박원순의 휴대전화를 포렌식해도 증거 수집은 자살 건에 한정될 것"이라며 "밝혀지지 않을 것(성추행 의혹)에 힘들일 필요는 없다"고 덧붙였다.

그러면서 그는 "고소인 측의 정치적 언론 플레이에 놀아나는 꼴이 될 수도 있다. 박원순이 왜 극단적 선택을 했는지 하나의 이유는 알 듯하다. '나를 버리고 빨리 일상으로 돌아가라(는 뜻)'"이라고 비꼬았다.

피해자를 향한 2차 가해 논란은 이번이 처음이 아니다. 앞서 피해자 측의 1차 기자회견이 열린 지난 13일 이후 방송 진행자들이 자신의 유튜브 채널과 팟캐스트에서 피해자를 공개적으로 비난한 바 있다.

TBS 시사 프로그램을 진행하는 박지희 아나운서는 지난 14일 '청정구역 팟캐스트' 방송에서 고소인을 언급하며 "4년 동안 그러면 대체 뭐를 하다가 인제 와서 갑자기 김재련 변호사와 함께 세상에 나서게 된 건지도 너무 궁금하다"라고 말했다.

이어 "본인이 처음에 신고하지 못했다. 서울시장이라는 위치 때문에"라며 "처음부터 신고를 했어야 한다고 얘기를 하면서도 왜 그러면 그 당시에 신고하지 못했나 저는 그것도 좀 묻고 싶다"고 했다.

YTN 라디오 시사프로그램 '이동형의 뉴스 정면승부'를 진행 중인 이동형 작가도 비슷한 취지의 발언을 해 논란을 빚었다. 그는 지난 15일 자신의 유튜브 채널 '이동형TV' 라이브 방송에서 고소인을 향해 "이게 무슨 미투사건(이냐). 미투사건은 '과거 있었던 일을 내가 그때 말 못 했는데 지금 용기 내서 한다', 내 신상을 드러내놓고 하는 것"이라고 말했다.

이어 "지금 피고소인(박 전 시장)은 인생이 끝이 났다. 극단적 선택했다. 근데 자기는 숨어가지고 말야"라고 고소인을 비난하기도 했다.

또 이 작가는 "대한민국 페미니즘은 페미니즘이 아니다. 다른 성을 혐오하는 것이다. 당장 전북 김제시에서 여성 비서 안 쓴다고 하는데 여성들 일자리가 줄지 않겠는가"라며 "페미니스트들이 원하는 세상은 안 이뤄질 거다. 세상은 니들이 원하는 대로 전혀 안 될 것이다"고 말했다.

한편 진중권 전 동양대 교수는 피해자를 향한 2차 가해가 이어지고 있는 상황에 대해 "'문팬'(문재인 정부 지지자)들이 진영논리에 사로잡혀 이 사건을 정치화하기 때문에 벌어지는 현상"이라고 지적했다.

그는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "원래 이 사건의 본질은 여성에 대한 남성의 폭력, 개인에 대한 집단의 폭력, 부하에 대한 상사의 폭력에 있는데, 이를 진영논리로 해석하니 자꾸 아군에 대한 적군의 음모로만 보게 되는 것"이라면서 이같이 말했다.

이어 "그 과정에서 피해자를 꽃뱀으로 몰아가는 광범위한 2차 가해가 발생하는 것"이라며 "페미니스트 대통령을 지지한다는 '문팬'이 대한민국 최대의 2차 가해 집단이 된 것은, 페미니스트 시장이 성추행을 한 것 못지않은 역설"이라고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr