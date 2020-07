순천지하도상가 플리마켓 ‘잘 플리는 마켓’ 개최

매월 넷째주 토요일 오후 2시부터 7시까지, 순천지하도상가(씨내몰)에서

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천지하도상가(씨내몰)에서 오는 25일 지하도상가 활성화와 제로페이 홍보를 위한 ‘잘 플리는 마켓’이 개최된다.

‘잘 플리는 마켓’은 소상공인진흥공단의 지하도상가 특성화 첫걸음시장 육성사업단과 씨내몰상가번영회가 주관하는 행사로, 매월 넷째 주 토요일 14시부터 19시까지 개최되며 오는 25일 순천 지하도상가 일대에서 진행된다.

플리마켓 부스는 15팀이 참가해 공예·잡화·의류·캐리커처 체험 등 다양한 분야의 제품을 만날 수 있고, 씨내몰 중앙공연무대에서는 음악밴드의 버스킹 공연을 선보일 예정이다.

방문객들을 위한 다채로운 경품 이벤트도 마련됐다. 퀴즈대회, 제기차기, 풍선이벤트 등이 진행되고, 제로페이 결제고객과 스탬프 챌린지에 참가하는 시민에게는 수제비누, 머그컵, 장바구니 등 다양한 기념품을 증정한다.

씨내몰 방문자는 코로나19 확산 방지를 위해 마스크착용, 발열체크, 방문대장 기록과 손 소독 후 입장이 가능하다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr