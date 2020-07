방탄소년단, 전 세계 75만명 시청한 '방방콘'으로 기네스 세계기록 추가

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방탄소년단(BTS)의 온라인 공연 '방방콘 더 라이브'(이하 방방콘)가 라이브 스트리밍 콘서트 최다 시청자로 기네스 세계기록을 달성했다.

영국 기네스 세계기록(The Guinness World Record)은 22일(현지시각) 홈페이지를 통해 "방탄소년단이 가장 많은 시청자가 본 라이브 스트리밍 음악 콘서트로 새로운 기네스 세계기록을 세웠다"고 밝혔다.

'방방콘'은 방탄소년단이 전월 14일 개최한 첫 유료 온라인 공연이다.

멤버들은 약 100분 동안 12곡의 무대를 펼쳤다. 전 세계 팬들은 생중계로 방방콘을 관람했다.

집계에 따르면 당시 100여 개국에서 최대 75만6천여 명이 동시 접속한 것으로 전해졌다.

소속사 빅히트엔터테인먼트는 "전 세계에서 진행된 유료 온라인 콘서트 중 가장 큰 규모"라고 설명했다.

한편, 방탄소년단은 미국 앨범차트 1위를 한 첫 한국 가수, 한국 최다 앨범 판매량 등으로 여러 기네스 기록을 보유하고 있다.

