한수원, 그린뉴딜 실현 융복합 신사업 협약 체결

한국환경공단-한국수소산업협회와 맞손

[아시아경제 문채석 기자]한국수력원자력은 23일 서울 서초구 메리어트호텔에서 환경부 산하 한국환경공단, 사단법인 한국수소산업협회와 '그린 뉴딜 실현을 위한 융복합 신사업 공동협력 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이들 기관은 협약에 따라 ▲바이오가스를 이용한 그린수소 생산·연료전지 시스템 인프라 구축 ▲폐기물 처리 시 발생 에너지 활용 극대화하는 처리시설의 새로운 모델 구축 ▲생활용 수소인프라 구축·보급 ▲국내 수소 전문기업 기술개발·개발기술의 적용 지원 ▲연관 있는 해외사업 발굴·추진 등을 하기로 했다.

협약을 통해 각 기관의 핵심역량과 자산을 활용해 그린수소 산업을 활성화하고 관련 산업 생태계 육성에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 새로운 형태의 융복합 신사업 모델의 구축과 정부의 그린뉴딜 정책에 부응할 수 있을 전망이다.

정재훈 한수원 사장은 "환경·에너지·수소라는 각 분야를 대표하는 3개 기관이 업무협약을 체결했다"며 "협약에 따른 지속적인 소통과 협력 강화로 그린뉴딜 정책을 실현하고 미래 성장사업의 교두보를 마련하는데 크게 이바지 할 것"이라고 기대했다.

