혼다코리아, 도심형 SUV 'CR-V 터보' 출시…3850만원부터

[아시아경제 우수연 기자]혼다코리아가 도심형 스포츠유틸리티차량(SUV) '뉴 CR-V 터보(New CR-V Turbo)'를 국내 시장에 공식 출시하고 본격 판매에 돌입했다고 23일 밝혔다.

혼다 CR-V는 탄탄한 기본기와 우수한 공간 활용성, 안전성으로 전 세계에서 사랑을 받고 있는 월드 베스트셀링 SUV다. 새롭게 출시된 '뉴 CR-V 터보'는 2017년 5세대 CR-V의 부분변경 모델로 내외관 스타일링과 편의사양을 업그레이드해 돌아왔다.

뉴 CR-V 터보는 ▲2WD EX-L ▲4WD Touring 두 가지 트림으로 출시되며 가격은 2WD EX-L이 3850 만원, 4WD Touring 4540만원(부가세 포함)으로 책정됐다.

뉴 CR-V 터보의 전면부는 세련된 블랙 프런트 그릴과 함께 강인하고 터프한 감성을 살린 와이드한 디자인의 범퍼로 변경됐다. 실버 로어 가니쉬로 역동성을 더하고, 성능과 디자인, 효율성까지 고려한 LED 안개등이 새롭게 채용됐다.

후면부는 블랙 하우징 LED 리어 콤비네이션 램프가 신규로 적용되었으며, 일반 크롬 장식에서 다크 크롬으로 변경된 리어 가니쉬가 조화를 이루어 고급스러운 이미지를 전달한다.

또한 고객 선호도가 높은 편의사양도 대폭 업그레이드됐다. 동급 SUV 중 유일하게 2열 열선 시트와 열선 스티어링 휠이 전 트림에 새롭게 탑재됐으며 스마트폰 무선 충전 시스템이 추가됐다. 전 트림에 혼다의 차세대 운전자 주행 보조 시스템 '혼다 센싱(Honda SENSING)'이 기본 탑재됐으며, 실내 탑승 공간은 2914ℓ, 2열 시트 폴딩 시 최대 2146ℓ의 적재 공간을 확보하면서 동급 SUV 대비 최고 수준의 공간활용성을 갖췄다.

파워트레인은 최고출력 193마력, 최대토크 24.8kg·m의 힘을 내는 1.5ℓ 직렬4기통 직접분사식 터보 엔진과 무단 자동 변속기가 탑재됐다. 특히 차체의 후방 강성을 개선하고 4WD Touring 트림의 19인치 휠에 대응하는 댐퍼, 전자제어파워스티어링(EPS) 및 차체자세제어장치(VSA) 시스템을 개선해 기존 모델 대비 주행성능이 향상됐다.

또한 전자식 브레이크 부스터의 내부 마찰력을 감소시켜 제동 안정성을 높였고, On·Off 버튼을 통해 쉽게 켜고 끌 수 있는 아이들 스톱 기능을 전 트림에 신규 적용해 높은 연료효율성을 실현했다.

4WD Touring 트림은 동급 SUV 대비 최대 사이즈인 19인치 알로이 휠이 신규 적용됐으며, 전자제어식 Real Time AWD 시스템으로 주행 상황에 적합한 드라이빙과 연비 효율을 완성했다.

앞좌석 실내 도어 핸들 무드등과 어두운 실내에서 도움이 되는 앞좌석 풋 라이트를 새롭게 채용해 실내 고급감도 높였다. 기존 2센서에서 4센서로 늘어난 전후방 주차 보조 시스템, 운전석 메모리 시스템, 헤드업 디스플레이, 핸즈프리 파워 테일게이트, 프런트 와이퍼 결빙 방지 장치 등으로 4WD Touring 트림의 사용자 편의성을 개선했다.

이지홍 혼다코리아 대표이사는 "CR-V는 혼다에서도 핵심적인 모델이자 국내 수입차 시장의 대중화를 이끈 의미 있는 모델"이라며 "더 많은 고객들이 뉴 CR-V 터보를 통해 즐거움을 경험하고 다양한 이동과 삶의 순간에 함께 할 수 있기를 바란다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr