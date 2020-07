“AI·데이터 기반 스마트제조 2.0 시대로”

[아시아경제 문혜원 기자] 정부가 스마트공장에서 생성되는 데이터를 저장·분석·활용해 중소기업의 인공지능(AI) 스마트공장화를 지원하는 AI 중소벤처 제조 플랫폼을 구축하기로 했다.

중소벤처기업부는 23일 서울 정부청사에서 이같은 내용의 'AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략'을 발표했다.

중기부는 중소벤처 제조 플랫폼의 데이터를 활용해 중소기업의 제조과정의 문제를 AI로 쉽게 해결할 수 있도록 표준모델을 50개 구축하고, 전문가 컨설팅 및 실증 서비스를 제공한다.

중소벤처 제조 플랫폼의 성과를 보급사업과 연계해 2025년까지 최첨단 '5G+AI 스마트공장' 1000개를 만들고, 디지털 클러스터 20개소를 구축할 계획이다.

가치사슬연계, 유연생산, 스마트워크 등 제조혁신 3대 분야 R&D를 통해 스마트제조 주요기술을 선도수준으로 향상시키고, 테스트베드 등 실증 인프라를 체계적으로 구축할 계획이다. 이를 위해 중소기업 계약학과를 통해 AI 분석이 가능한 전문인력을 양성하는 등 AI 제조인력 1만5000명을 추가로 양성한다.

또 AI·데이터 기반의 제조혁신을 이끌어갈 수 있도록 중소벤처 제조 플랫폼 중심의 고도화된 운영체계를 추가·개편하고, 올해 하반기 안에 AI·데이터 기반의 제조혁신 고도화 사업을 이끌어갈 민관합동 중소벤처 제조 플랫폼 사업단을 출범시킬 예정이다.

강성천 중기부 차관은 "공장 내에 머물러 오던 스마트공장의 데이터를 마이데이터로 전환해 생산성 향상은 물론 데이터가 수익을 창출하는 '마이제조데이터' 시대를 열겠다는 계획"이라고 설명했다.

