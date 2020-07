홍준표 "세종시 천도론, 충청 표 노린 획책…野, 이참에 '평양 천도론' 어떤가"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 여권을 중심으로 제기되는 행정수도 이전 논의와 관련해 "충청 표를 노린 획책"이라고 비판하며 야당이 '평양 천도론'으로 대응해야 한다고 제안했다.

홍 전 대표는 23일 자신의 페이스북에서 "통일을 앞두고 천도를 구상한다면 수도는 통일 후 평양으로 가고 서울은 경제수도로 해서 한반도 미래 전략을 세우는 것이 통일 한국의 미래비전"이라며 이같이 말했다.

그는 "역사적으로 우리 민족이 한반도에 갖히게 된 계기는 고구려 20대 장수왕의 남하정책에서 비롯된다"며 "장수왕은 만주와 요동을 호령하던 대륙을 향한 기개를 남하정책을 펴면서 수도를 국내성에서 평양성으로 옮겼고 그래서 우리 민족을 한반도에 갖히게 된 계기를 만든, 고구려의 기상을 계승하지 못한 가장 고구려 답지 않은 왕"이라고 역사적 배경을 설명하기도 했다.

홍 전 대표는 "그 후 삼국통일은 한반도 동쪽 귀퉁이에 있던 신라가 이루었지만 우리 영토는 한반도에 갇히게 되었고 고려의 재통일로 수도가 개경으로 갔다가 조선조에 들어와 한양으로 다시 옮겨 우리는 서울 정도 600백년을 보냈다"며 "최근 또 다시 민주당이 대선전략으로 세종시 천도론을 들고 나온 것을 보고 참 어처구니 없는 짓을 또 하고 있다는 생각이 들지 않을수 없었다"고 지적했다.

그는 "충청 표를 노리고 획책하고 있는 세종시 천도론에 대해 더이상 우리 국민들은 속지 않았으면 한다"며 "서해안으로 수도를 옮기자는 것은 통일을 포기하고 영원히 분단국가로 살아가자는 것 밖에 되지 않는 것 아닌가"라고 반문했다.

홍 전 대표는 "웅대한 대륙을 향한 기상은 포기하고 통일도 포기하고 또 다시 남쪽으로 내려가자는 세종시 천도론은 한반도 미래 전략에는 전혀 맞지 않는 잘못된 정책"이라며 "이참에 야당은 세종시 천도론을 반대만 하기보다는 통일후 평양 천도론 으로 대응하면 어떨까 하는 생각이 들었다"고 말했다.

